Precuela de Game of Thrones sumó cuatro actores a su elenco

La revista Variety informó que el elenco de "House of Dragons", la precuela de Game of Thrones que prepara HBO, sumó cuatro nuevos actores a su elenco.

Previamente se había informado que Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, y Matt Smith formarán parte de la producción, a la que ahora se sumarán Steve Toussaint (Prince of Persia, Shooting Dogs), Rhys Ifans (Nothing Hill, Harry Potter y las reliquias de la muerte), Eve Best (Enfermera Jackie, El Discurso del Rey) y Sonoya Mizuno (Ex Machina, La la land).

La precuela de Game of Thrones, se sitúa unos cientos de años previos a la serie y narra la historia de la dinastía Targaryen.

Los actores que se incorporan al elenco interpretarán a Corlys Velaryon, lord de la casa Valaryon (Toussaint); a la "mano del Rey", Otto Hightower (Ifans), la más confiable aliada del príncipe Daemon Targaryen, Mysaria (Mizuno), y a la princesa Rhaenys Velaryon (Best).

Según la publicación, "House of Dragon" tendrá 10 episodios y su estreno está previsto para el año 2022.