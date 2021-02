Carolina de Moras aclaró dichos de programa por Francisca García-Huidobro: "No la veté"

Carolina de Moras respondió a las declaraciones emitidas en el programa Me Late, donde la panelista Paula Escobar aseguró que ella "veta a la Fran García-Huidobro”. Esto, frente a un eventual reemplazo durante sus vacaciones en el programa Al Desayuno, que se transmite por Instagram de revista Velvet.

Ante esto, la modelo aseguró a Glamorama que "armaron un chancho de una misa donde no tenía nada que ver ahí. Quedé descolocada con la cantidad de barbaridades y con una irresponsabilidad…”.

“Me fui de vacaciones. Avisé con anterioridad y dije que me iba. Me dijeron ‘ya’, que iban a buscar a alguien de reemplazo. De hecho, les costó mucho", replicó.

Y continuó asegurando que en esa búsqueda "me dijeron ‘tenemos solo a la Fran. Pero si encontramos a alguien más con el tono de la mañana, vamos a poner a esa persona. Si no la Fran’. Pero solo fue el pimponeo de ‘sálvanos esta semana porque no tenemos a nadie que poner esta semana’".

Ante esto, De moras aseguró haber dicho que "la Fran me parecía más de tono de noche que para ponerla en un desayuno en la mañana. (...) No fue una opinión dictatorial tampoco. Al contrario, no la veté ni dije ‘no me parece’. Tampoco dije ‘no la encuentro profesional para ponerla en la mañana’”, replicó.