Easykid, cantante urbano: "Soñaba con esto, pero jamás pensé que de verdad iba a suceder"

En medio de la pandemia y ante la imposibilidad de presentarse en vivo, Joaquín Palacios tomó el hábito de hacer transmisiones en vivo desde su perfil de Instagram (@iameasykid). Fue en medio de una de ellas que al cantante de 25 años, conocido en el ambiente de la música urbana como Easykid, se le ocurrió una idea.

"Estaba hablando de que en mi tema 'Visionari' nombraba a Gotay y le dije a la gente como talla que fueran a hablarle a Gotay con respeto, para que se subiera al remix", recuerda ahora entre risas el artista.

La posta la tomó @MalayasPosting, una página de memes de trap chileno muy popular entre fanáticos y artistas, quienes le enviaron un mensaje al neoyorkino, referente del reggaetón y socio de cantantes como Nicky Jam, Anuel, Arcangel y Farruko.

"Entre bromas Gotay lo ve y lo comenta, todos quedamos pa adentro. Ahí yo aproveché y le dije que acá en Chile lo escuchábamos caleta y que hiciéramos esto. Y él aceptó. Me dijo que le mandara las voces. Fue todo por un meme", resume Easykid.

El resultado de la improbable unión es 'Visionari (Remix)', una canción que en días ha sumado más de 100 mil reproducciones en plataformas.

"Yo no hablé con ningún mánager, fue todo directo con él. Y hasta el día de hoy está abierto el contacto. Es súper humilde, muy tela", cuenta el oriundo de Antofagasta, que por estos días alista desde su ciudad natal el lanzamiento de su primer disco, luego un EP editado en 2019 y varias colaboraciones con artistas como los argentinos Paulo Londra y Trueno, además de Pablo Chill-E y Drefquila.

Platónico

Cuando grabé el tema estaba con el productor en el estudio y después de haber escrito el tema yo le dije "¿Te imaginai estuviera Gotay en el remix?". Pero lo dije entre risas, jamás pensé que de verdad iba a pasar. Yo a él lo nombraba en la canción y soñaba con esto, pero era algo muy platónico, fue la media volá.

Lo veo como algo que tarde o temprano iba a pasar, y qué bacán que esté pasando ahora, porque es el moment, de que la música chilena pase esas barreras que uno mismo ponía. Éramos nosotros quienes creíamos que acá no pasaba mucho, que no estábamos al nivel, pero en verdad no es así. En verdad sí estamos a ese nivel musicalmente, creativamente, incluso en niveles de producción nos estamos acercando también. Era algo que ya se veía venir y bacán que esté pasando en este momento, porque todos están trabajando en eso, en hacer algo creativo, algo profesional.