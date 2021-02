Danna Paola reveló que fue drogada por varios hombres en Madrid quienes intentaron abusar de ella

La reconocida cantante mexicana Danna Paola recordó una dolorosa experiencia que vivió cuando tan solo tenía 22 años, época en la que participaba de las grabaciones de la serie Élite, en Madrid.

La también actriz señaló en un programa digital transmitido por Youtube que “No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, en esa ocasión Danna señaló que, tras vivir una fuerte depresión en Madrid, decidió salir a cenar con un amigo que la había visitado desde México y en el restaurante los dos conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación.

Habría sido en ese momento que, sin que la cantante se diera cuenta y mientras su amigo iba al baño, los otros sujetos la drogaron e intentaron abusar de ella.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, relató.

Finalmente, y por fortuna, la cantante de “Mala fama” logró llegar a su casa con ayuda de su amigo, pero poco tiempo después tuvo que ser ingresada a un hospital. “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, afirmó.