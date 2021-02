Camila Sodi: "Me encanta Pedro Pascal, me gustaría trabajar con él"

Desde principios de febrero, Canal 13 emite "Rubí", el remake de la exitosa historia del 2004 con el mismo nombre.

La encargada de interpretar a Rubí, la joven y ambiciosa mujer que busca siempre poder escalar en la sociedad, es la actriz mexicana Camila Sodi.

Sodi, quien ha tenido pasos por la serie de "Luis Miguel" en Netflix y en la telenovela "Señorita Pólvora", asegura que esta versión toca una "Rubí" moderna, que utiliza su belleza para cumplir sus ambiciones y conquistar a quien sea capaz de sacarla del lugar donde vive y darle una vida llena de lujos.

Fue una gozadera, la verdad. Lo pasé muy bien haciendo una historia que viene de mucho antes. Primero fue cómic, luego radionovela y más tarde varias novelas. Eso sí, quise hacer un trabajo distinto a los anteriores y lo llevé por el lado de que nadie es tan malo en la vida ni tan bueno tampoco. Esta Rubí, en el fondo, representa esta cosa como de la fama instantánea que viene de hace mucho tiempo, pero que ahora se ha potenciado con las redes sociales. En ese sentido, es el reflejo de lo que pasa hoy con muchas personas, de querer tener algo rápido y a como dé lugar.

Sí, fue un personaje muy divertido de hacer, lleno de matices y de situaciones muy entretenidas de actuar. Muchos también, al principio, lo llegaron a comparar con otros que se hicieron antes, como el que interpretó Bárbara Mori. Y ella es mi amiga, pero no quise tomar nada de lo que hizo y lo abordé por mi lado. Lo único que hice fue llamarla como para que ella me dijera "dale", y así partir el trabajo de este proyecto.

Me encanta. La idea es que ojalá los entretenga un ratito y se olviden un poco de la intensa realidad que estamos viviendo y que puedan entrar en una historia que sin duda los atrapará y que les gustará.

Me tocó conocer a gente muy culta y me trataron muy bien. Están muy preparados todos y tienen una calidez muy entrañable, así que quedé muy contenta de toda la gente que conocí. Ojalá algún día pueda volver a ir a Chile.

Pedro Pascal me encanta, pero siento que se parece muchísimo a mi exmarido, se parece mucho a Diego (Luna). Tiene algo, tiene un qué sé yo, así que me encanta y sin duda que me gustaría trabajar con él.

Sí. Yo feliz de poder compartir en algún proyecto con él. Sería algo bien bonito y entretenido, de seguro.