Camarógrafo que demandó a Viñuela regresó a Mega y dijo que el animador “es un empleado igual que yo, que me faltó el respeto”

16:53 José Miranda volvió a su trabajo a la estación televisiva, pero a cumplir funciones en el área de prensa. Dijo que no perdona al animador.

En conversación con el programa Hola Chile de La Red, el camarógrafo de Mega, José Miranda se refirió a su retorno a sus funciones en la estación televisiva, y al caso que protagonizó junto al animador José Miguel Viñuela, quien el cortó el pelo en pantalla, durante un episodio del matinal Mucho Gusto.

De acuerdo con información de Hola Chile, Miranda no regresó a al matinal, sino al departamento de prensa. En sus declaraciones, el trabajador dijo que “estoy tranquilo, con la energía para volver y que termine luego este caso para que ningún trabajador sea maltratado”.

Sobre el episodio vivido con Viñuela y un eventual reencuentro en el canal, Miranda dijo que “él es un empleado igual que yo, que me faltó el respeto”. Dijo además que no lo perdona y que no puede conversar con él, debido al proceso judicial.

“No tengo problema con los demás rostros. Todos saben cuál es el caso y quién es el culpable”, añadió.