Festival de Peñaflor prepara su debut en televisión

Desde hace cuatro años la comuna de Peñaflor ha realizado su propio festival con la participación de los vecinos, la comunidad e invitados estelares.

Es por este mismo periodo de tiempo que el periodista Julio César Rodríguez ha animado el evento. "He animado hasta 6, 7 noches por festival", cuenta. "Usualmente este festival tiene muchas noches. Es súper grande y es donde he presentado a Molotov, Dios Salve a la Reina, Los Tres, Gepe, Francisca Valenzuela y muchos más", agrega.

Debido a la actual pandemia por coronavirus, el evento que solía ser parte de la Semana Peñaflorina y tener miles de espectadores en el parque Trapiche, pasará a ser un show sin público, aunque con una gran novedad: por primera vez será transmitido por televisión.

Con esto, el Festival de Peñaflor quedó agendado para el sábado 20 de febrero a las 22:00 horas. La cita musical contará con Nicole, Los Inolvidables de la Nueva Ola (Wildo y José Alfredo Fuentes) y Noche de Brujas, además de la participación en la obertura con Los 30 Pesos, agrupación folclórica liderada por Daniel Muñoz.

"JC" Rodríguez, ad portas de la quinta versión del evento, reconoce que este ha ido creciendo a pasos agigantados. "Ya desde antes estaba trayendo números artísticos internacionales. Tenía una parrilla que no le envidiaba nada al de Viña y es superior al de Olmué en número y calidad de artistas", dice.

Por primera vez

Alguien que sí estará, por primera vez en este festival, es Nicole, quien destaca la escena en la que se desarrollará el espectáculo: el parque.

"Se ha hecho un trabajo súper importante en Trapiche: se limpiaron las aguas, se recuperó un humedal... en realidad se recuperó este parque", comenta.

La cantante, que se encuentra trabajando en nueva música, afirma que está "contenta de compartir canciones. Aunque no sea en vivo yo sé que la gente en las casas igual lo agradece".

"Espero hacer un recorrido de varios discos para que la gente que ha escuchado mis canciones, mis discos pueda cantar y estar ahí con nosotros pese a la distancia", comparte.

Para la artista chilena la emoción de poder participar del espectáculo va desde el ensayo, pese a que tuvo la oportunidad de presentarse con público en diciembre.

Fue en el evento Abre Santiago, donde lo que esperaba ser un mes de presentaciones en vivo quedó sólo con los shows de Los Tres y Nicole.

"Iba estar un mes y estuvo finalmente una semana", narra. "Ese momento fue muy emocionante, porque llevábamos tiempo sin encontrarnos con la gente y justo después de esa semana pasó a fase 2 y hubo que desmontar todo eso", comenta.

Sobre sus próximas canciones, la artista afirmó que viene escribiendo desde antes de que el covid afectara la vida diaria de todos, pero debido a sus proyectos, la creación no ha sido inmediata. "He recopilado varias instancias en vivo de estos últimos años, grabándolas y dejándolas plasmadas. Eso me ha demorado. Espero que este año, pronto, empiece a sacar singles para después lanzar el disco terminado", comparte.