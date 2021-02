[VIDEO] Luis Jara baila Be my Lover con "locura": emerge de una piscina vestido de traje

El cantante y animador Luis Jara compartió un video en Instagram, en el que emerge de una piscina, vestido con un traje y comienza a bailar, hasta que le lanzan una toalla en la cara.

Los pasos de Jara son al son de "Be my Lover" de La Bouche, y el registro recibió más de 14 mil "me gusta" en la red social.

En su mensaje, el artista dice "les pido que lo dejen así. Ya no hay vuelta", acompañado de las etiquetas "locura", "verano" y "felicidad".