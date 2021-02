Vocalista de "Tomo como Rey": Cuando iniciamos la cumbia no era bien vista (...) Somos de la vieja escuela, del MTV y el boca a boca"

Hace casi 10 años, la banda Tomo Como Rey conoció al cantante nacional Leo Rey. "Fue en la Gira Teletón", cuenta el vocalista de l grupo, Rodrigo Medel. "Ahí hicimos una buena amistad, con buena onda y todo", agrega.

La relación llevó a compartir momentos en los eventos en que coincidían y charlar de sus trabajos, hasta que a la banda le llegó una reversión de la canción "En Cámara Lenta", con la voz del excantante de La Noche.

"Esta canción siempre le gustó mucho al Leo", comenta Medel, quien asegura que cuando la banda escuchó la canción quedaron emocionados por concretar una colaboración. "Dijimos: 'Oh, está buenísima, veamos lo que se puede hacer', hasta que se dio esta oportunidad", dice.

El tema, que originalmente es parte del disco "Prohibido", de 2013, logró mezclar las voces de Medel y Leo Rey en 2019, en un concierto de la banda de cumbia que realizaron tras su última gira en México.

Pero no sólo pudieron compartir en el escenario, ya que el espectáculo fue inmortalizado y preparado para el nuevo disco en vivo de Tomo Como Rey "TCR Positivo", lanzado el 5 de febrero.

La canción aparece por primera vez en el disco "Prohibido", nunca la sacamos como sencillo porque eran otros tiempos. Antes, con la banda estábamos sacando puras canciones de borrachera, fiesta y como que el amor pasaba a segundo plano. Después, con el pasar de los años, con las giras a México, quisimos madurar en cuanto a lo editorial de la banda. Empezamos a hacer canciones más por ese estilo, no solamente de carretes y copetes, sino que cosas un poco más bonitas, como el desamor, el amor, el estar con alguien. Antes solamente le cantábamos a las botellas, a las cervezas y poco a poco empezamos a cantarle al amor.

Claro, es un disco doble, son casi dos horas de canciones y funciona también como un "grandes éxitos" de la banda. Quisimos cerrar un ciclo con ese concierto, sobre todo con las canciones más populares: "El niño maravilla", "Arriba de la pelota", "No tomo más", como todas las canciones más conocidas de la banda. Además sale esta colaboración y un par de canciones inéditas. Es como un buen resumen de lo que han sido estos primeros 18 años del grupo, así que está bacán.

Creo que el mundo cambió después de la pandemia y Chile también. Hay otra forma en la que debemos aprender a comunicarnos, entonces sentimos que de una u otra forma hay que seguir cantando y desde otra perspectiva. En tiempos de pandemia hemos seguido sacando música y nuestras letras han ido variando también. Hemos hecho canciones con más contenido social, porque es como nos sentimos de forma honesta: hay que ser actores más partícipes de lo que está pasando en nuestro país.

Claro, las canciones que estamos haciendo van a tener espacio para todo, pa' la fiesta, pal' carrete, pero también debe contar con un espacio para la construcción de una nueva realidad social.

Una banda referente

El grupo, fundado hace casi 18 años, comenzó tras las murallas del Instituto Nacional entre un grupo de estudiantes de cuarto medio.

La banda se considera rupturista en el género, ya que en ese entonces la cumbia era un placer culpable para el público. Además, a palabras de Mede su voz, "hacer una banda como la nuestra en un colegio con valores republicanos súper clásicos era extraño. Era muy freak".

"Y en mi familia también todos eran institutanos, mis tíos, mis abuelos, todos fueron del colegio entonces venía una especie de tradición familiar de estudiar medicina, arquitectura, ingeniería y yo quería ser músico. Y no es que me miraran feo, sino que yo mismo me censuraba o me avergonzaba de tener una banda de cumbia", comenta.

Es que en ese tiempo Chile era muy distinto. La cumbia no era bien vista. Pero nos decidimos y dijimos: "Ya, filo, rompamos esos paradigmas y hagamos una banda que rompa esquemas", y así fue como Tomo Como Rey partió como un homenaje a Tommy Rey para después lograr nuestro sello propio y ser una de las primeras bandas de la nueva cumbia chilena. Igual es cuático, porque nosotros somos una banda que creció sin redes sociales. Las cosas no las vivimos tanto como las bandas que vinieron después, como Santa Feria, La Combo Tortuga, como Villa Cariño, que nacieron ya totalmente digitalizados. Nos costó más que a otras bandas, pero no tanto, sólo que venimos de la viaje escuela, del MTV y del boca a boca.