Acusan que serie "Emily in Paris" compró nominaciones a premios

A menos de una semana de saber quiénes serán los ganadores de los Globos de Oro, la polémica sigue dando vueltas entre sus nominados.

Y es que el periódico Los Ángeles Times reveló en un reportaje diferentes irregularidades en el proceso de selección de los premios.

La investigación se inició por la polémica por el rechazo de la solicitud de la periodista Kjersti Faa, quien quería ser parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), organización a cargo de los premios. La profesional noruega denunció que la academia posee una "cultura de la corrupción", recibiendo miles de dólares en gratificaciones y la exclusión de solicitantes.

La investigación de los premios se basó en más de 50 entrevistas, que incluye a miembros de la HFPA. Según el medio, los votantes son un grupo "curioso de personas" sin la participación afrodescendientes, revelando una falta de diversidad.

Sin embargo, una de las polémicas tocadas en la nota se debió a la aparición de la serie "Emily in París" en la nueva edición de los Globos de Oro. El reportaje revela que 30 miembros de la asociación fueron invitados a visitar el set en Francia en un viaje de lujo para los viajeros.

Se añadió además que los miembros fueron hospedados en hoteles 5 estrellas por dos noches en habitaciones de más de 1400 dólares (más de 990 mil pesos chilenos). "Nos trataron como reyes y reinas", reveló uno de los entrevistados.

Cuando "Emily in París" fue nominada, las críticas llegaron de todas partes, incluyendo a su propia guionista, Deborah Copaken, quien mostró su sorpresa por la omisión a "I May Destroy You".

A diferencia de los Oscar, que cuentan con 10.300 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los cuales 9.400 pueden votar en aquellos premios, los Globos de Oro cuentan con 87 miembros.

Consultado por este medio, Netflix, plataforma que creó la serie, evitó referirse al caso.