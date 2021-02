Constanza Piccoli y sus razones para dejar la TV: "Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí"

En diálogo con el programa on line de Martín Cárcamo, la actriz Constanza Piccoli reveló por qué abandonó su carrera en televisión.

Piccoli, quien hoy se encuentra estudiando Ingeniería Comercial, dijo que "cuando crecí empecé a cachar que había que hacer lobby, ser amigo de todos. Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí".

La actriz añadió que "soy buena onda con los que me caen bien. Mis amigos están todos fuera de la TV".

Piccoli además agradeció a sus padres, quienes dijo "me han ayudado mucho, a no desviarme en su momento y no irme hacia la farándula. Tengo los mejores papás del mundo".