"Estoy en tratamiento": Yuri revela que sufrió alopecia tras contagiarse de Covid-19

La cantante Yuri reveló que tuvo que utilizar pelucas durante la ceremonia, que condujo. de los Premios Lo Nuestro, esto debido a que padeció de alopecia tras contagiarse de covid-19 en octubre de 2020.

Según señala la artista el coronavirus le dejó varias secuelas aparte de la alopecia, como ataques de ansiedad, aunque indicó que ya se encuentra algo mejor de salud y comentó que está tomando vitaminas que le recetó su médico para combatir la pérdida de cabello.

Al respecto señaló que “Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento. El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien”.

Respecto al medicamento que está tomando señaló que “son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya. Fíjate que a la primera semana que me tomé el tratamiento se me dejó de caer".