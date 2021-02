Raquel Argandoña se prepara para "Todos a Viña" recordando pifias

Debido a las consecuencias de la pandemia por covid-19, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar suspendió por primera vez en su historia una de sus ediciones.

Sin embargo, y aunque la Quinta Vergara se encuentra sin público, el ambiente televisivo sigue trayendo a la vida el icónico festival viñamarino. Es por eso que a partir de mañana Canal 13 emitirá el programa especial "Todos a Viña".

Serán tres ediciones que se realizarán desde el escenario de la Quinta Vergara y será conducido por tres rostros que animaron el certamen: Sergio Lagos, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo. A ellos se les suma un panel conformado por las periodistas María Jesús Muñoz, Cecilia Gutiérrez y Raquel Argandoña.

"Es una gran fiesta que estamos recordando y la idea es llevarle alegría a la gente en esta última semana de febrero", comenta Argandoña. "Este programa va a ser emitido en los días que había festival, entonces se va a generar algo muy bonito desde ahí", dice.

Bueno, era obvio que por la pandemia no se podía hacer, pero creo que cuando estemos un gran porcentaje vacunados contra el Covid-19, la gente va a querer divertirse y pasarlo bien, y el próximo festival va a venir con todo. Me imagino que va a ser una fiesta enorme en la que todo el mundo va a participar y vamos a celebrar, así que tenemos que esperar el festival del 2022.

Lo encuentro increíble, porque igual yo soy parte de la historia del Festival de Viña, con la palabra mía desubicada: "Soy de la galería" (risas). Además, según yo, el año 81 fue el mejor Festival de la Canción de Viña del Mar, con la cantidad de artistas que vinieron ese año.

Sí. Debe ser porque me pifiaron las seis noches del festival, y cada noche me pifiaban más... pero fantástico, lo pasé increíble. En esa época el jurado salía desde el escenario. Y lo que pasó conmigo es que antes de que entrara yo, presentaron a Hernaldo (cantante nicaragüense) y él veía con un éxito total de un tema que tenía, y en ese entonces estaban las antorchas de papel, de diario, que se encendían, y obviamente no se alcanzaron a apagar y yo pensé que esas antorchas eran para mí. Totalmente desubicada (risas).

Se ve impresionante, es un silencio único, se ve más chica y uno se olvida del "Monstruo". Ahora, el "Monstruo" de los años ochenta no es el mismo de ahora, antes era terrible. Me gusta el "Monstruo" de temer, cuando a los artistas les daba susto subir a la Quinta.

No, son momentos distintos y hay que disfrutarlos. Viña del Mar es un escenario maravilloso y en este programa, haremos tributo a esta fiesta que hay que recordar y celebrar.