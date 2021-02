Rosemarie Dietz: "En cuatro días me quedé sin casa, sin marido"

Rosemarie Dietz, la ex integrante de Mecano, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram la situación sentimental en la que se encuentra y dijo que "Dios arrasó con todo".

"En cuatro días me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita, pero al final de todo, gracias Dios por abrirme los ojos. Duele, sí, pero siempre es para mejor", aseguró.

La ex integrante del programa juvenil acusó a su novio de estar con ora persona. "Me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas, pero resulta que tenía a (otra persona)".

"Cree siempre en tus instintos, que eso nunca te va a fallar. Más encima me trataba de loca y otras cosas más, estaba ciega. Yo luchaba con algo que nunca iba a hacer. Gracias Dios por mostrarme el camino y por ser tu hija", añadió Dietz.

Además, la ex figura de TV denunció que recibió amenazas de la persona a la me acaba de llamar que la vieja de mierda pondrá una querella sobre mí jajaja. Por favor, haga lo que quiera. Me da lo mismo. No tengo miedo".

"Si me siguen webiando voy a dejar más la cagá, asi que mejor quédense tranquilitos", advirtió.