Disney+ anunció fecha de estreno para series de Star Wars y Marvel

16:56 La aparición de Loki y The Bad Batch fue anunciada hoy por la plataforma de streaming.

El canal Disney+ anunció la fecha de estreno de dos series, una relacionada con el universo Marvel y otra de Star Wars.

Ambas producciones se suman a "The Falcon and the Winter Soldier", la que se estrenará al menos dos semanas después del fin de "Wandavision", agendado el 19 de marzo.

La primera de ellas llegará el 4 de mayo (el día de Star Wars), y será The Bad Batch, que contará la historia de la fuerza Clon 99, ambientada durante las Guerras Clón.

Casi un mes después, el 11 de junio, será el turno de Loki, un spinoff en la línea de tiempo de Avengers:Endgame, cuando el hermano de Thor huye con el teseracto.