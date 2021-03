Coco Legrand: "Después de creernos los jaguares hoy nos vemos como seres vulnerables, con miedo al futuro"

El humorista Coco Legrand cree que existen tres razones por las que se dedica a la comedia. "Son simples. La primera es que es un estilo de vida; la segunda, porque es un proyecto a largo plazo en el que puedo dedicarme toda la vida; y la tercera, y más importante para mí, es porque es un trabajo de transformación creativa permanente y con sentido social".

Es esta última razón también la que le motivó a volver a los escenarios el 13 de marzo a través de un show en streaming completamente benéfico. ¿El objetivo? Ayudar a la familia de Vicente Bolbarán, quien con sólo 6 años está enfrentando un difícil cáncer. El humorista nacional quiere colaborar con lo que mejor sabe hacer: llevar risas a los chilenos.

La familia, que proviene de San Vicente de Tagua Tagua, necesita recaudar más de 12 millones de pesos para financiar un tratamiento de inmunoterapia que podría terminar con las varias recaídas que ha tenido el menor, que desde los 2 años ha desarrollado tumores en diferentes partes del cuerpo.

Alejandro González, nombre real del humorista, se enteró del caso en medio de una conversación. "Unos amigos del sur me comentaron la situación", explica, agregando que "inmediatamente supe que debía actuar de modo positivo".

Es por esto que Coco Legrand emitirá el 13 de marzo "Terrícolas, corruptos pero organizados" a las 22:00 horas. Las entradas están a la venta a través del sistema PuntoTicket a un costo de $7.475, un precio que, según cuenta Legrand, fue fijado por la familia del niño.

"Lo que se recaude será entregado a la familia de Vicente, esperando que de esta forma podamos mitigar este dolor de la familia", afirma. "Creo que es una buena idea para poder ir en ayuda todos juntos", añade.

"Terrícolas, corruptos pero organizados" se hizo el año 2010, 2012, no recuerdo exactamente. Ha sido una de mis obras más vistas y es un "aviso" que yo di en el año 2010 y hasta el día de hoy tiene plena vigencia. Esto porque se habla de la corrupción, la agresividad... Les habla un extraterrestre, que observa cómo somos y como actuamos los terrícolas. Entonces llega diciendo: "No teman terrícolas, somos embajadores galácticos de la paz. Estamos presentes para salvar el planeta Tierra y a la humanidad en estos momentos de cambio. No deben de temer. Pertenecemos a la hermandad de la luz, y estamos conformados por diferentes civilizaciones cósmicas y necesitamos de ustedes para poder dar el gran salto interplanetario y lograr ser..." Bueno, y ahí se alarga y va contando todo lo que va pasando hoy en día. Podemos ver que esto termina como una sociedad corrupta y se mantiene gracias al cielo de la hipocresía. Es una obra fuerte en todo lo que dice, pero es muy real. Creo que le va a llegar exactamente igual a la gente. Esta es una obra que la dimos no sé, por unos 5 años en cartelera y tuve la suerte de poder registrar esta última presentación, que es la que va a ver la gente".

Claro, estamos en una era de cambio hoy en día. Todo ahora va a ser diferente. Obviamente sigo esperanzado de poder hacer un espectáculo en vivo con el público presente, pero como está la situación hoy día, todo esto se está haciendo a través de todas estas máquinas tecnológicas: computadores, teléfonos celulares... podemos estar conectados, que es lo importante.

Todo cambió, absolutamente todo. Después de creernos los jaguares de Latinoamérica, creernos gente interesante, grandes negociantes, después de haber pensado que éramos seres tecnológicos, después de haber creído que éramos los conquistadores hoy día nos vemos como seres vulnerables: tenemos miedo a quedar cesante, tenemos miedo a infectarnos, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al futuro. Todo frente a una partícula invisible que parece invencible. Esto ha sido capaz de mostrarnos una gran lección: nos obligó a estar escondidos en nuestra propia casa, y ¿qué es lo que logramos con eso? Habitar lo doméstico, y de esa forma pudimos darnos cuenta por primera vez en nuestra vida lo que era la labor de la mujer en la casa, tanto de madre como de esposa.

Bueno, eso lo tendrá que ver el público. Yo estoy con el humor que hago y que practico en mi vida para mí mismo y obviamente también los jóvenes tendrán un modo distinto de perseguir el humor y de percibir una sociedad que también cambió. Eso es lo hermoso de esta herramienta maravillosa que es el humor: permite tener una visión distendida de la realidad. Cuando uno vive del humor va con la jovialidad y con la agudeza, en otras palabras con la alta disposición de poder servir mejor al otro. Te genera paz interior, te genera una mayor humanización. Siempre se ve el arte del humor como el hermano pobre, siendo que ningún otro animal en la tierra tiene el beneficio, ese regalo.