Francisco Saavedra: “El cariño y buena onda no están en las redes sociales. Está en la calle”

Tras meses de emitir capítulos repetidos, entre esta y la próxima semana se estrenará las nuevas temporadas de “Lugares que Hablan” y “Contra Viento y Marea”.

“Uno puede volver a los mismos lugares y siempre van a haber historias nuevas y relevantes que contar”, explica Francisco Saavedra, el animador de ambos programas. “Creo que Chile es una fuente inagotable de historias donde las cosas siempre van cambiando, pero el chileno siempre va a entregar historias profundas, potentes y humanas”, agrega.

Ha sido un desafío bien grande. Por una parte siempre van a estar las ganas de poder seguir haciendo nuestros programas y por otro lado lo responsable que tenemos que ser. En los viajes por Chile y también en los matrimonios hemos tenido que esperar que estén en Fase 3 para poder llegar, salimos siempre con PCR negativo. Estoy acostumbrado a hacerme dos PCR a la semana, uno saliendo a un viaje y otro al regresar… Ha sido bien intenso, pero al final uno dice: aunque las cosas se hicieron en pandemia los resultados son muy buenos.

Una de las que más me impactó es la que tendremos en el primer capítulo de Contra Viento y Marea… no quiero adelantar nada pero conoceremos a personas que están pasando por un delicado momento de salud, pero hay otras personas que tienen otras motivaciones y se arman grandes conflictos. Uno pensaría que las personas están más sensibles en una pandemia, pero me he dado cuenta que no. Hay personas que se quedan pegadas en pequeñeces y le hacen la vida imposible a sus hijas, hijos y da la sensación de que la pandemia no nos ha hecho reflexionar. No vamos a tener finales felices en todos los capítulos.

Sí, siempre. El verdadero termómetro de cariño y buena onda no está en las redes sociales. El verdadero termómetro está en la calle, cuando te encuentras con la gente, y te agradece que uno pueda estar en la calle, que pueda salir de su zona de confort.

Todas las historias que se ven en el libro se pudieron ver en cámara, pero me di un gustito que fue poder entrevistar a Pedro Cayuqueo y a Felipe Berríos, que son dos personas que yo admiro profundamente, con las que tuve conversaciones en las que no le sacaron el poto a la jeringa a la verdad: hablamos del conflicto Mapuche con Pedro Cayuqueo y con Felipe Berríos hablamos de los abusos de la Iglesia, de Renato Poblete, de la mafia del Vaticano, del aborto… entonces se trataron temas súper importantes.