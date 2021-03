Ellen Pompeo habla del posible final de "Grey's Anatomy"

Este mes la serie "Grey's Anatomy" no sólo vuelve con nuevos episodios de la temporada enfocada en la pandemia del covid-19, sino que cumple 16 años al aire.

Sin embargo, la historia enfocada en el departamentos de cirugías del Grey Sloan Memorial, que vuelve a las pantallas estadounidenses el próximo jueves, aún tiene bajo interrogantes su final o al menos eso comentó Ellen Pompeo, la actriz a cargo de interpretar a la protagonista Meredith Grey.

En una entrevista con CBS, Pompeo aseguró que aún no han decidido si la actual temporada 17 será la última o no.

"Sinceramente, no lo hemos decidido. Realmente estamos tratando de resolverlo en este momento", afirmó la intérprete de la jefa de cirugía general.

"¿Qué historia contamos para terminar un show tan icónico?", agregó Pompeo. "Solo quiero asegurarme de que hacemos este personaje y esta serie, quiero asegurarme que lo hacemos bien", dijo.

En la conversación, la actriz también recordó su llegada al piloto de la serie, afirmando que fue más que nada, porque "necesitaba el dinero". "Yo dije: 'no quiero quedarme atrapada en un programa médico por seis años. No creo que sea feliz, creo que me aburriré'. Y mi agente me dijo: 'Ellen, acepta el trabajo, va a durar un mes o seis semanas en el mejor de los casos y estas cosas nunca funcionan'", por lo que decidió aceptar.

16 años después, Pompeo es la figura femenina mejor pagada en la televisión estadounidense, ganando 20 millones de dólares al año.

Hasta el momento, ni siquiera el elenco sabe el futuro del proyecto cuando termine su actual contrato, que cubre hasta esta temporada.

(ALERTA DE SPOILER)

En el último capítulo emitido, Meredith Grey se veía en coma y con ventilación mecánica tras contagiarse de coronavirus en los primeros capítulos de la temporada 17. Sobre su estado de vida o muerte, la actriz aseguró que ni ella ni el equipo lo sabe, pero aseguró que "tenemos opciones".