"Me puse un poco": Pancha Merino se refirió a a las críticas que recibió por uso de botox

Durante esta jornada la ex panelista de televisión, Francisca Merino, publicó una foto a Instagram donde contó que se sumaría sólo por esta semana al equipo de "Milf" de TV+.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en sus seguidores fue un supeusto retoque facial que se habría hecho Merino. Esto fue comentado en el programa "Milf".

Pues Claudia Conserva le preguntó que “te acusaron de exceso de botox cuando en realidad, ¿Qué es, es filtro?”. A lo que Merino respondió que “y un poquito de luz, pero botox no. O sea la verdad, me puse un poco”.

"Me puse ahí", dijo mientras mostraba el ceño. "No sabía si era mancha o era arruga, y era arriba, no era mancha, pero ahí nada más… excepto, un poquito de boca que me puse hace algunos años, una cosita poca”.

Finalmente, expresó que “nunca más, nunca más me pongo nada más”.