[VIDEO] "A veces las cosas no se dan": Rocío Marengo se quebró en vivo tras ser consultada por la maternidad

La modelo argentina Rocío Marengo conversó con el programa trasandino "Intrusos" donde habló diferentes tema, entre ellos la maternidad y relación con Eduardo Fort.

Marengo expresó que "siempre tuve ese deseo de ser mamá. Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir".

A lo que Marcelo Baños le recordó que “vos me contaste hace muchos años que estabas con un tratamiento y que empezaste a averiguar todo lo que tiene que ver con la maternidad...”

"A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quiera las cosas. A veces no se dan... hace siete años que estamos juntos con Edu", relató la modelo.

Una panelista indicó que "disculpá, ¿pero él tiene ganas de ser papá nuevamente? Tiene tres hijos, podría decirte que no. ‘Yo te amo, hasta acá llegué, pero no tengo más ganas’. Y también es entendible que tengas ganas de vivir esta experiencia".

A lo que Marengo manifestó que "la primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. He buscado por otros lados y no ha llegado. Es un tema re delicado. Tengo todo, un presente recompleto. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido... Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme en cualquier decisión porque ellos han sido súper generosos conmigo".

Tras esto la ex chica reality no aguantó las lágrimas y llorando dijo "está la presión del medio y hay preguntas que hieren. Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas. A veces las cosas no se dan".