Julian Elfenbein. "Hoy se valora mucho más el espacio en donde se puede conversar"

Esta noche Chilevisión lanza una nueva temporada de "Podemos Hablar", el programa de conversación que conduce Julián Elfenbein.

Según el periodista, el programa se distingue por la diversidad de invitados, pero también su formato de charlas entre todos. "Eso es lo que nos diferencia de otros programas, no damos entrevistas, somos un programa de conversación coral. Entonces los invitados hablan de lo que quieren y no hay nada que los obliguemos a decir y que ellos no quieran contar", dice.

"Volvemos a grabar después de un buen tiempo de repeticiones", cuenta Elfenbein, quien asegura que este nuevo ciclo no está sólo marcado por la toma de medidas sanitarias, sino que también contará con nuevas secciones.

"Está la 'Cabina Telefónica', donde un invitado puede ser sorprendido con una llamada que ocurre en el momento de alguien en relación a su historia", explicó Elfenbein, agregando que la otra sección, llamada "El Espejo", contará con una instancia que tendrán los participantes para entregar su opinión o pensamiento respecto a lo expuesto por algunos de los invitados en el "Punto de Encuentro".

Según cuenta el animador, hay diferentes medidas que se han tomado para evitar la propagación de contagios por el covid-19. "Los invitados se hacen PCR al igual que yo y todo el equipo 48 horas antes de la grabación, hay muy poca gente en el estudio y tenemos una distancia social importante", dice.

Antes en el punto de encuentro los invitados se ponían en el centro, se juntaban, se abrazaban, pero ahora eso es imposible así que queda de otra forma: ellos se van a poner de pie en sus lugares, separados a la distancia que corresponde. También la mesa está gigante, es una mesa tipo Reina Victoria, de esas de 800 metros (risas). Entonces esta todo con su proceso de desinfección permanente, y todo para que se puedan tomar las medidas que corresponden.

O sea, nunca es fácil, no tenemos un país tan grande y tenemos un programa con seis invitados por capítulo. No siempre es fácil pero sí los personajes de distintos ámbitos quieren venir a "Podemos Hablar", de hecho lo dicen en el programa.

Porque hoy se valora mucho el espacio donde se puede conversar. Podemos hablar incluso largamente de distintos temas y es una conversación coral. El programa no lo hago yo, lo hacen los invitados en la conversación y eso siempre es muy importante. Acá se pueden explayar y no se censura nada. A mí me puede no gustar una opinión con respecto a alguien, pero es parte de la materia a conversar y discutir, y esa es la gracia.