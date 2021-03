Roberto Cox recordó entrevista a Kel y propuesta ficticia: "Simpática, pero eso fue nomás"

Roberto Cox, recordó el encuentro que sostuvo en 2019 con Kel Calderón, y que fue planeado por el matinal de Canal 13.

La reunión dio que hablar en ese momento, luego de que el periodista le planteara a la influencer un escenario hipotético de una cita.

"Un amigo una vez me recomendó que, cuando tú conoces a una chica, la primera cita que debes tener es invitarla al McDonalds. Y si esa chica te acepta una segunda salida, estás con la chica indicada. ¿Qué pasa si yo te digo ‘vamos mañana al McDonalds?", preguntó.

Fue en Dosis Diaria, espacio que Jordi Castell emite por Instagram, donde Cox recordó el momento, comentando cómo surgió todo.

“Yo cuando llegué a Chile estuve dos meses de panelista en el Bienvenidos y me empezaron a molestar con Kel Calderón. Me decían si me interesaba salir con ella y empezaron el típico bullying del matinal".

“Un día la producción del matinal organizó una entrevista (...) más que una entrevista era una cita, porque llegamos y había una mesa armada con copete, con picoteo, con todo", añadió.

Sobre su planteamiento, aseguró que le contó eso como "una recomendación que una vez me hizo un amigo y quedó como que yo había invitado a Kel Calderón a comer al McDonald’s, llegaron todos los comentarios de rigor, etc. Pero eso fue nada más y me encanta el McDonald’s".

Tras esto, contó que "fue la única vez que la vi en mi vida, nunca más la volví a ver. Hicimos la entrevista, bien, la vimos en el estudio, nos reímos, pero eso fue todo. Muy simpática, nos llevamos súper bien, simpática, pero eso fue nomás”, cerró.