Ingrid Cruz habló sobre su vida amorosa: "Me llevo muy bien con mis ex"

Ingrid Cruz, abordó en el programa "Cómplices" diferentes aspectos de su vida, en particular contó detalles de su vida amorosa.

En el espacio de entrevistas conducido por Ignacio Gutiérrez y Fran García Huidobro, recordó la forma en que se tomó públicamente, por ejemplo, su relación con Ignacio Rocco.

"Me pareció muy raro, me llamaba la atención que el tema fuera que él es menor y que los titulares en este nuevo movimiento de la mujer fueran ’14 años menor’…".

"Estábamos juntos, sí. Mira, para no hablar puntualmente de él, para no incomodarlo, yo en general me llevo muy bien con mis ex, son contados con los dedos los que no queremos, tengo tres. La gente igual cacha un poco, son tres con los que creo que no me llevo bien. Con todos los demás me llevo increíble", añadió.