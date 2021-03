José Antonio Neme y la revelación de su sexualidad a su madre: "Le dije 'perdóname (...) pero a mí me gustan los hombres'"

José Antonio Neme se refirió en profundidad a su sexualidad y el proceso de comuncarlo a sus padres. En conversación con Martín Cárcamo, en el programa de entrevistas "De Tú a Tú", aseguró que fue difícil.

"Hablé con mi mamá primero. Yo había conocido a una persona, intentamos salir pero era imposible y me vino una desilusión adolescente (...)estaba muy depre y mi mamá un día entra, había un almuerzo en la casa, habían invitado a unos amigos y mi mamá entra y me dice ‘baja al comedor, están los tíos acá’. ‘Mamá, no me quiero levantar’. ‘¿Pero qué te pasa?’, me dice mi mamá. Se sienta como al borde de la cama y ahí le dije", recordó.

“Le dije ‘mamá, perdóname’. Le pedí perdón, quizás ella quería otra cosa. ‘Pero a mí me gustan los hombres, pero no te preocupes, no voy a estar con ninguno’", añadió.

“Y mamá quedó así como… Las mamás siempre sospechan, saben, yo tampoco era un niño Rambo, así que no se llevó la gran sorpresa, pero escucharlo debe haber sido duro".

Luego aseguró que su padre también supo y "ahí vienen con ese discurso que nace desde la entrega de los padres, que tiene algo de verdad, tiene algo de mentira, tiene algo de contención, tiene algo de pudor, que te dicen ‘estamos contigo, tú eres nuestro hijo y vas a ser siempre nuestro hijo aunque seas un asesino serial’, que uno lo puede entender".