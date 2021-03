Fran Undurraga relató episodio de violencia con ex pareja: "Me empujaba donde estaba el precipicio"

La modelo Francisca Undurraga, fue parte del primer capítulo de la nueva temporada del programa "Podemos Hablar". En el espacio, se sinceró sobre una serie de temas, incluyendo la revelación de un episodio de violencia que sufrió con una ex pareja.

"La primera relación que tuve estuve con un hombre siete años mayor que yo. Una vez salimos de un carrete, íbamos caminando por el borde costero de Viña, donde hay un acantilado, estaba la Kmasú en ese tiempo, muy antiguo. Y empezamos a pelear y me decía: ‘Cállate o te tiro’. Y me empujaba como donde estaba el precipicio. Y después llegamos a la casa y pasaron un montón de cosas horribles“, comenzó contando.

Tras esto, comentó que no terminó la relación. “No lo dejé. Seguí con él y me costó mucho. Volví a repetir el patrón más grande, después, a los 23-24 años (...)Yo desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas. Y obviamente después, con el tiempo, tú las empiezas a normalizar”.

En tratamientos psicológicos ha intentado superar estos episodios. "Hasta hace poco, hablando con mi sicóloga le decía tal y tal cosa. Y me decía: ‘Fran, eso no está bien. Lo que pasa es que tú has sufrido tanta violencia que tienes una tolerancia tan alta que para ti cosas que son inaceptables tú las aguantas sin problema”.