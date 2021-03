Carolina Arregui abordó la relación que tuvo con Fernando Kliche: "Me permití cometer un error"

La actriz Carolina Arregui conversó con Martín Cárcamo, quien conduce el programa de entrevistas en Canal 13 llamado "De tú a tú", donde se refirió a la relación que tuvo con su par Fernando Kliche lo que causó un termino con su ex marido Óscar Rodríguez luego del affaire.

"Me permití cometer un error y darme cuenta de que perdía lo más importante que había construido en mi vida, y que no lo quería perder bajo ningún punto de vista, que era mi familia. Jamás habría dejado a Óscar y a mi familia sino hubiera sido por…" la intérprete no quisó nombrar a Kliche.

"Esta pega es muy loca. Se confunden los personajes con las vidas de las personas", añadió.

En esa línea, Arregui expresó que "yo era una pendeja de 26 años. Me había casado a los 18, no había tenido pololo y yo haciendo de bonita, de heroína en las teleseries. Jugar con fuego, ojo que te puedes quemar a lo bonzo (…) no me arrepiento de las cosas que han pasado, porque si no hoy no estaría con Roy, por ejemplo, no tendría a mi familia reunida"