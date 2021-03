Continúa la polémica por dichos de Arcángel: "Me refería a cierto tipo de mujer"

El reguetonero Arcángel, generó polémica en las redes sociales luego de publicar un mensaje en su cuenta de Instagram refiriéndose a las mujeres y a su cuerpo.

"Quieres que te respeten como mujer BLA BLA BLA. Pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes". Y añadió: "Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas".

Sus dichos causaron decenas de respuestas por parte de diferentes artistas, quienes lo cuestionaron y criticaron.

Tal fue el nivel de molestia, que el artista salió a aclarar su palabras.

"Yo me refería a la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido, que yo le falte el respeto con mis comentarios, le tengo que pedir disculpas. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario, yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto", comentó.

Con ello, sostuvo que "nunca está de más pedir disculpas, eso es de hombre, yo sé muy bien dónde estoy parado. Es verdad en los últimos años siempre dentro de esta sociedad machista que nos rodea la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesada y a lo mejor esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpo", cerró.