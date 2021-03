La indignación de Vesta Lugg en las redes: "Me da asco la definición de 'dama'"

"Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella. Me da asco... asco la definición de 'dama' que por consecuencia da a entender que hay 'ciertas mujeres' que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona".

Así fue como Vesta Lugg respondió a los comentarios machistas que realizó el reguetonero Arcángel en sus redes sociales.





"Asco me da que alguien con una plataforma tan relevante me diga que no merezco respeto. Soy Mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto", cerró.