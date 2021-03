Américo "Quiero salir a cantar a la calle, una presentación con gente, todos juntos"

Tras un 2020 complejo y marcado por la pandemia, Américo vuelve a las pistas con música que recuerda a sus primeros años en la cumbia más pura.

La semana pasada el músico chileno lanzó "Júrame", el primer adelanto de su disco "Cumbias Despechadas", el que, en sus palabras, "viene con mucha carga emocional".

Vuelves a sufrir mucho con tu música...

(Risas). Sí, a la gente le encanta ese sentimiento del desamor, del despecho. Aunque uno esté bien del corazón y de las emociones, siempre nos gusta. Sobre todo a los chilenos, que se hacen partido del dolor ajeno acompañando al amigo, a la amiga, y sentir un poco de eso. Yo creo que íntimamente uno se esconde y escucha esas canciones del recuerdo de forma muy apasionada, y eso es lo que pretendo: encender el botón de las emociones de la gente. Es lo que quiero compartir. Y también en lo personal deposité una carga de emociones potentes en este disco: el 2020, pandemia, y cosas muy personales así que me alegra haberlo depositado en este trabajo y hoy poder estarlo compartiendo.

¿Hay algún escenario por el que estés ansioso de volver con el fin de la pandemia?

Es algo que tengo bien presente en mí. Una vez que se pueda me encantaría volver a cantar en la calle. Así como en mis inicios cuando estaba más chico y vendía en la calle mis discos y todo eso. Quiero salir a cantar, hacer una presentación en la calle con la gente. Siento que ese ha sido el escenario en el que más he aprendido, donde me inicié también. Creo que después de todo esto, después de sobrevivir a esta pandemia y a estos tiempos es necesaria una acción como esa. Siento que es como volver a todo, creo que se simbolizaría bien el reseteo. Lo voy a hacer.