"Nunca fue un gallo fiel": Pamela Díaz se refirió a la relación que mantuvo con Manuel Neira

Pamela Díaz fue parte de un nuevo capítulo del programa que conduce Martín Cárcamo, "De tú a tú", donde conversó intimamente sobre diversos temas y uno de ellos fue su relación de 10 años que mantuvo con el ex futbolista Manuel Neira.

En primera línea contó que si había sufrido por amor a lo que respondió que no. “En todas mis relaciones se terminan como 6 meses antes de tomar la decisión. Yo hago un luto dentro de la relación, que no es normal y hay gente que no lo entiende. Pero cuando yo termino la relación es chao no hay más”, afirmó.

“En general una señora de futbolista es media sumisa. Porque para que a él le vaya bien tú tienes que hacer un rol por detrás todo el rato. Él es importante. Sus horarios son pocos. Tiene que dejar la familia. Y tú vas con él por todos lados, te alejas de tus amistades”.

En cuanto a su relación con el exfutbolista y relató una discusión entre ambos. “Lo pasé pésimo, no quería tener hijos. Me cagué la vida”. Ante esa declaración, Martín le preguntó si pensó en no tenerla. Ella dice que sí, que pensó en abortar: “¿Y si aborto? Pero no sé cómo se hace, a dónde tengo que ir. Soy mal mirada”, contó.

“siempre me cagó, nunca fue un gallo fiel”, aseveró. Además detalló que cuando Neira se encontraba jugando en Israel, ella decidió viajar para ir a contarle que estaba embarazada y lo encontró con otra mujer. “Ya estaba cansada”, cerró.