Patricia Maldonado se lanzó en picada contra periodista de "Mucho Gusto"

Patricia Maldonado, dio nuevamente que hablar luego de lanzarse en picada contra la periodista de Mega, Paulina de Allende-Salazar.

Esto, tras supuestos dichos de la profesional sobre el monumento capitalino de Manuel Baquedano, haciendo referencia a los militares en retiro que realizaron un homenaje en el lugar este jueves.

Con molestia, la opinóloga se descargó en su programa "Las Indomables", donde aseguró que la periodista era "marxista".

"Ella, te lo digo altero, cuando una persona se expresa así, es porque es una marxista extrema, Paulina de Allende, es una extrema marxista. Descriteriada, además. Una descriteriada con todas sus letras y no se lo mando a decir con nadie. Porque esto que estaba ahí, no era de extrema derecha, era gente que ama a su país, que fue a rendir un homenaje. Que no a destruir. Cabeza de gelatina”, señaló.

Y no se quedó ahí, continuando con su crítica sin filtro. "Cuando una persona, una periodista se le sale del alma que es marxista, pierde el norte, no es ecuánime, no da un diagnostico correspondiente, menos mal que esta mina no es doctora, porque si fuera doctora se le mueren los pacientes”,cerró.