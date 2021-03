Pamela Díaz sobre su primer embarazo: "En un momento dije ‘¿y si aborto?'"

Pamela Díaz, sorprendió en las redes después de contar detalles del momento en que supo que estaba embarazada de su hija Trinidad.

En conversación con el programa "De Tú a Tú" conducido por Martín Cárcamo, aseguró que no estaba pasando por un buen momento con su entonces pareja, Manuel Neira.

"Cuándo me separo de él y me vine a Santiago. Nos peleamos y me vine, pero había tenido como varios ‘que me vengo, que me voy’, (...) en un momento me vengo y ahí quedo embarazada”.

"En un momento dije ‘¿y si aborto? Pero no sé cómo se aborta, a dónde tengo que ir, a quién le digo, soy malmirada´(...)Después dije ‘ya, voy a abortar’. ‘No, no abortes’. Empecé así. (...)Y estaba todo en la cabeza. ‘Vas a matar una vida’. Todo era súper cristiano", recordó.

Y finalmente decidió no hacerlo. "Entonces dije ‘ya, mejor no voy a abortar. Porque si aborto, el día de mañana voy a querer tener hijos, ¿y qué pasa si mi hijo después se enferma o cruza la calle y queda con una enfermedad?’, como culpándome a mí porque había abortado antes. Entonces tenía culpas y dije ‘ya, chao, no’”.