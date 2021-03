Luis Jara rompió el silencio tras revuelo por supuesto "video prohibido"

Luis Jara fue trending topic la tarde del domingo en Twitter luego de que se viralizaran supuestas “fotos y videos prohibidos”. Finalmente, el mismo intérprete negó ser parte de esas imágenes.

Las especulaciones surgieron después de que la popular scort, Nathy Chilena, compartiera fotos y audios junto a un hombre que, según aseguraban los usuarios de redes sociales habría sido el artista.

Sin embargo, dado el revuelo que generó, ella misma desmintió el hecho, asegurando no conocer a Jara.

"He recibido mensajes amenazantes, mensajes difamadores, cosas escritas que no he escrito. Están editando información para dañar la imagen pública de Luis Jara. Me están usando a mi para perjudicar tanto su imagen como la mía”, comenzó diciendo.

Asimismo, la joven añadió sobre Jara que "no tengo nada que ver con él, no lo conozco en persona y es urgente aclarar estas difamaciones por respeto a él y su familia. No tengo ningún vínculo con él ni con sus familiares. Si esto sigue yo tomaré medidas legales contra las personas que me está usando para difamar la imagen de él y la mía".

Por su parte, Luis Jara desmintió el rumor contactándose con el periodista Hugo Valencia. Según el reportero, el cantante estaría viendo el tema con sus abogado para analizar los pasos a seguir. Incluso, a través de sus redes sociales compartió un mensaje que para muchos tenía relación con esto.

"Un buen domingo a todos, a pesar de todo. Un beso. Y un almuerzo reflexivo", escribió.