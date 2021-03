José Antonio Neme relató cómo fue su romance con una persona con VIH positivo: "Tuve mucho miedo, al principio sí"

El periodista José Antonio Neme conversó con Martín Cárcamo en el programa de Canal 13, "De tú a tú", donde relató cómo fue su romance con alguien con VIH positivo.

El comunicador contó que cuando tenía entre los 23 y 24 conoció a esta persona y señaló que "tuve una relación también muy larga, difícil también, con un tremendo hombre, muy bueno y que me desafío, porque él era VIH positivo”.

“Hoy día gracias a la ciencia estamos en un escenario muy distinto, pero en ese tiempo fue complejo para mí”, añadió. También detalló que antes de cualquier contacto sexual la persona le contó que previamente de la enfermedad lo que causó el alejamiento de Neme.

“Al principio es miedo, al principio es como ‘no, imposible’. En esos años tampoco había tanta información sobre el HIV (...) Nos conocimos y antes de que hubiera algún acercamiento sexual él me lo dijo, y me lo contó y yo me alejé. Me dio miedo", relató.

En esa línea Neme detalló que “fuimos a varios inductores, infectólogos, para que nos dieran toda la pauta y bueno, lo que todos conocemos. El uso del preservativo permanente, él estaba con tratamiento, por lo tanto baja la carga viral y llega a un nivel que es prácticamente indetectable y el riesgo de transmisión es casi cero”, explicó.

Sin embargo, el periodista de La Red explicó que pasó un tiempo antes de que pudiera superar del todo el miedo. "Sí, tuve mucho miedo, al principio sí. Mucho miedo. Me hacía el examen muy seguido, a veces escondido, porque tampoco quería hacerlo sentir a él como una amenaza", afirmó.

“Y me preocupaba por mi salud y por la salud del otro también. Pero eso fue al principio, los primeros meses, ya después me di cuenta que en realidad esto es posible y que la gente VIH positiva es gente que tiene una condición crónica”, agregó.

Finalmente, aseveró que “lo importante es que se hagan el examen, porque una persona que no sabe su condición y que no está bajo tratamiento es un potencial peligro para otros. Además cuando uno se acuesta con alguien, uno no se acuesta solamente con esa persona, sino que con todo el historial sexual hacia atrás"