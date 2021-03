Eduardo Fuentes por revuelo tras entrevista a ex frentista: "No romantizamos nada ni defendemos posiciones"

Polémica y diversas reacciones generó la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "comandante Ramiro". El ex frentista conversó con Eduardo Fuentes, y sus dichos fueron criticados, en especial desde el oficialismo.

Tras el revuelo, el mismo periodista de La Red abordó los cuestionamientos.

"Estamos cerrando un programa muy intenso. Evidente esto va a seguir teniendo repercusiones durante los próximos días. Aquí, mucha gente del ámbito político también empieza a llevar agua a su molino, con declaraciones destempladas", comenzó.

Con ello, insistió en que "nosotros no promovemos como programa ni como canal la violencia. Nos interesa oír a los protagonistas de la historia, no romantizamos nada ni defendemos posiciones. Nos interesa escuchar a los que han estado ahí, en momentos que van a quedar para siempre en los registros y conocer su perspectiva de lo que los movió en aquel instante. Usted decidirá si está o no de acuerdo con esas motivaciones".

El periodista también le habló de forma directa a los televidentes. "Ustedes son adultos. Nosotros acá, en este programa, si algo nos ha caracterizado desde el primer día, desde hace 11 años, es que a usted lo tratamos como adulto, nosotros no le decimos lo que tiene que pensar; usted tiene la libertad de pensar como usted quiera. Insisto con este punto: sobre este escenario ha pasado gente de todo ámbito político".

Y con ello, cerró apelando a la libertad de expresión del periodismo.

"Acá caben todos; eso es lo que nos mueve. Quisiera solamente remarcar que el ejercicio periodístico es un ejercicio de libertad de expresión. Cualquier intento de cancelación es sinónimo de una actitud totaliraria que no nos agrada, que no nos gusta y, que por sobre todas las cosas, no ayuda. ¿Hasta cuándo vamos a querer tapar el sol con un dedo? Sentémonos, conversemos y hablemos civilizadamente".