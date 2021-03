Gala Caldirola y Mauricio Isla hablaron de su relación: "Él tiene una forma de ver la vida muy diferente a la mía"

Gala Caldirola y Mauricio "Huaso" Isla, dieron una entrevista a Martín Cárcamo para el programa "De tú a tú". En el espacio, la pareja abordó el inicio de su relación, específicamente cómo se conocieron.

Todo comenzó por una cita que fue concertada por el futbolista con la ayuda de Suro, amigo de la española.

“No me llamaba la atención. No quería involucrarme con alguien del fútbol”, dijo, por lo mismo, el encuentro no fue del todo transparente en un principio, y solo al final su amigo le contó que Mauricio era un seleccionado nacional de fútbol.

Si bien, ella no quiso juntarse, Suro insistió y consiguió la reunión con varios amigos.

Gala recordó que Isla llegó al lugar vestido como reguetonero y que no habló durante toda la noche. "Nunca he tenido tanta personalidad”, aseguró el Huaso.

“Fue tímido, fue respetuoso. El hecho de que se quedara callado, que fuera tranquilo, que escuchara”, aseguró Gala fue lo que le agradó.

Tras varios encuentros en Europa, finalmente comenzaron a pololear, hasta que en el primer año juntos la modelo quedó embarazada.

Como lo había revelado con anterioridad no quería tenerlo. “En un inicio tenía miedo, pero él me dijo ‘yo te apoyo’. Yo no quería tenerlo en ese momento, pero él me dio la seguridad porque él ya tenía una hija. Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación”.

La pareja fue consultada sobre la crisis que vivieron y que fue conocida en medio de la pandemia cuando Gala estaba participando en el programa "Bailando por un sueño".

"Teníamos previsto que yo me venía a grabar y él llegaba a las tres semanas, entonces no era un período tan largo sin ver a la niña. Con el tema de la pandemia se cancelan viajes y Mauro no puede ver a Luz en mucho tiempo, y ahí comenzamos a tener problemas”.

Isla aseguró que estaba "desesperado" por no ver a su hija. "Yo necesitaba estar con ella y era difícil”.

Incluso, reconocen que hasta hoy hablan del tema.

“Él tiene una forma de ver la vida, muy diferente a la mía. Yo tengo una manera de afrontar las situaciones muy diferentes a las suyas. Lo que a mí me gusta hacer en el día a día, es muy diferente a lo que a él le gusta hacer”, dijo la española.

Además, insistió que "soy una persona que habla mucho, y a él no le gusta nada hablar”.

Sin embargo, concluyen que están unidos por su hija Luz.