"Me sacaron la mugre": Yamila Reyna reveló que fue golpeada por varias mujeres en una discotheque

La actriz Yamila Reyna fue invitada al programa de CHV, "Podemos Hablar", donde reveló que fue golpeada por varias mujeres en una discoteque.

Reyna detalló que las mujeres la golpearon porque empezó a coquetear con uno de los asistentes de la discoquete que resultó estar pololeando, pero ella no lo sabía.

"Entre cuatro minas me agarraron, me sacaron pero la mugre con todas las letras. Me acuerdo que me rasguñaban, me pegaban y mi amiga decía ‘suéltenla que se va a arruinar’, porque yo era muy coqueta”, contó.

"En una me dicen ‘deja a mi novio’ y yo le digo ‘¿quién es tu novio?’, y ahí le digo ‘pero boluda, yo no sabía’. No pararon hasta que me dejaron ir", agregó la comediante.