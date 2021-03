Rocío Toscano generó ola de reacciones tras mostrar fotografía de su aspecto después de su embarazo

08:49 "Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta", comentó la actriz.

"Un mes y una semana de post parto y el acné la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos", comentó Rocío Toscano en sus redes sociales, luego de publicar una postal en ropa interior.

La actriz que fue madre de mellizos reflexionó sobre sus cambios corporales, asegurando que "es otro mi cuerpo y me encanta el proceso, sé que toma tiempo volver pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff... me siento feliz, cansada pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca".

Asimismo, comentó que "en 3 semanas empezaré con rutina de entrenamiento a ver qué resulta de eso y si es que puedo".





Su publicación generó cientos de comentarios y más de 144 mil "likes".