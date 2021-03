Sting afirma que se arrepiente de su reunión con The Police

Si bien el grupo británico de rock The Police anunció su separación definitiva en 1986, el grupo volvió a compartir escenario en 2007, cuando decidieron hacer una gira mundial de reunión.

El tour fue un éxito, tuvo más de 100 presentaciones alrededor del mundo, incluyendo Chile, donde el grupo se presentó en el Estadio Nacional. Sin embargo, pese a que los fanáticos del grupo se vieron complacidos, la reunión no habría sido satisfactoria para Sting, vocalista y bajista de la banda.

O al menos eso es lo que dijo en una entrevista con la revista Reader's Digest, donde el creador de "Every Breath You Take" afirmó que aquella gira no lo habría hecho sentir como él esperó.

"Al principio, califiqué esta gira como un ejercicio de nostalgia. Así fue simplemente como me sentí y aún me siento así hoy", detalló. "Creo que está bien ser honesto con tus sentimientos y así fue como me sentí", agregó.

Gordon Thomas Sumner, nombre real del músico, aclaró que sus dichos no van en desprecio a "las personas con las que estuve o sobre cómo resultaron las cosas, es sólo la forma en que lo vi cuando todo esto terminó, y seamos honestos, así no es como quiero recordarlo".

"Si hubiese pensado que esa era la emoción con la que me iba a sentir, no lo hubiese hecho en un primer momento", agregó.

El cantante, que acaba de publicar un álbum de duetos, explicó que le encanta ser un artista solista por la "libertad total" que le ofrece.

"Creo que existe una libertad en torno a ser un artista solista", dijo. "No es una cuestión de poder, en lo absoluto, sólo se trata de producir exactamente la marca y el estilo musical que te siente bien a ti", detalló.

"La música, en todas sus formas, es un proceso colaborativo, pero nunca más que en una banda, donde tienes que considerar a otras personas casi más de lo que te consideras a ti mismo. Tener una libertad en mi carrera es para mí, la emoción principal de ser un artista en solitario", afirmó Sting.

Sobre su carrera actual, el artista afirmó que "hago música por amor y curiosidad, incluso si es que se siente bien tener algo en la radio".