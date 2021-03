Julio César Rodríguez causó revuelo tras abordar ayudas económicas del gobierno: "La autoridad tiene un país que no existe"

Próximamente al menos 14 millones de personas estarán en cuarentena. Por lo mismo, las ayudas económicas anunciadas por el gobierno están en el centro de la discusión.

En el matinal Contigo en La Mañana, Julio César Rodríguez abordó la entrega de estos beneficios, cuestionando las formas.

"Desde la primera entrevista que le hicimos al ministro Briones, aquí en Chile se legisla para el pillo. Y esa es una cuestión de mentalidad de país que tenemos que erradicar", sostuvo.

"El problema que tenemos es de estructura, porque como tenemos un país tan injusto, como tenemos un país lleno de abusos por donde se mire, entonces hacemos agua cuando tratamos de generar estructura", añadió.

Aunque, aseguró que "no es culpa de Piñera, pero como el Presidente tiene esta cuestión que cree que todo lo tiene que arreglar él o todo es de él, no es culpa de él que Chile sea tan informal. No tenemos estructura y quiere focalizar sobre un país que no tiene datos y que los datos que tiene no son reales, porque la gente no vive con lo que dice en la ficha que vive, entonces partimos de una base equivocada".

"La autoridad tiene un país que no existe. Están tratando de ayudar a un país que no existe", finalizó.