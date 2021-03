Ingrid Cruz y los malos comentarios sobre su cuerpo en redes sociales: "Me dolieron"

Malos comentarios aseguró haber recibido Ingrid Cruz, luego de su aparición en pantalla en la teleserie "Demente".

Críticas a su cuerpo y cuestionamientos de este tipo le llegaron por redes sociales. La actriz decidió no guardar silencio y respondió a través de un Live de Instagram.

"Acabo de terminar de entrenar...Nunca he sido deportista. Entreno porque hay que estar bien físicamente y todo, por mi trabajo. Además, tengo poco tiempo. Entonces, cuando tengo, aprovecho. Me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto por los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron", comentó.

Y en esta línea cerró: "Imagínate, con todos los años de experiencia que tengo y lo grande que estoy, que me sigan doliendo. Así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios, tengan ojo porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, le pueden hacer un daño tremendo...Al 99,9% gracias por su buena onda, gracias por el cariño".