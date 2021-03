"Pedir perdón no basta si no hay atrás un cambio real": El tenso diálogo entre Julio César Rodríguez y hombre que simuló ser atropellado

Durante esta jornada el pastor César Lagos que simuló ser atropellado durante una fiscalización a un culto ilegal participó en el matinal de CHV, "Contigo en La Mañana", donde abordó el hecho tras quedar en libertad luego de golpear a un militar.

En primera instancia, Lagos aclaró que "yo sé que se ha prestado para el show, pero yo no soy pastor, soy un simple hermano del señor" y añadió que "me han hecho pebre, ustedes se han reído, pero yo la risas también las acepto".

Tras escuchar al entrevistado, el conductor JC Rodríguez expresó que espera que "su arrepentimiento sea real, porque eso es lo importa".

"Independiente de lo que aquí pase, aquí lo que usted demuestra es que no le tiene ningún respeto a la autoridad, entonces hay que trabajar sobre eso, no solamente pedir perdón. Es como cuando alguien se manda cagá tras cagá", agregó.

A lo que su compañera Monsterrat Álvarez le contestó a Rodríguez "no, Julito, él está siendo súper valiente al dar la cara", mientras que el animador expresó "Pero puedo…?" (para terminar la idea).

César Lagos en ese momento sostuvo que "ese garabato que dijo en cámara no me gustó, no es de acuerdo a un canal de televisión…" a lo que el animador respondió que "no deja hablar a nadie. Buta, César, ¿me tengo que tirar abajo de algo para que me escuche? Lo importante es cambiar para no tener que estar pidiendo perdón".

"No, por favor, dame un segundo… Si hay algo que le ha hecho mal a todas las familias de Chile, porque yo vengo de una familia así, es cuando los padres de uno, los abuelos de uno, siempre pedían perdón después de una borrachera, de una agresión o de algo. Siempre piden perdón, pero yo creo que la luz se encuentra cuando cambia uno de verdad", sostuvo.

A lo que la conductora expresó que "momento, Julio, es que está en eso, entonces no quiero empezar juzgarlo acá en televisión…"

"Una persona que pide perdón, que tenía violencia en la familia y está tratando de superarse a sí mismo… Uno tiene tropiezos, está tratando de pedir perdón, entonces yo creo que el pedir perdón sí implica cambiar", insistió Álvarez.

Esto causó el llanto del pastor y finalmente JC Rodríguez declaró que "Monse, es que yo no lo estoy juzgando, le estoy diciendo que venimos de épocas, de familias, que ha habido gente que es agresiva y que siempre pide perdón. Lo que yo le estoy diciendo es que hay que buscar ayuda para no repetir el patrón (…) No lo estoy juzgando, porque para eso está la justicia, pero pedir perdón no basta si no hay atrás un cambio real.