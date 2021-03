Karol G: "El éxito lo ve más la gente de afuera que una misma (...) Me siento más Carolina que Karol G"

Pese a los hits que suma en su espalda, como "Tusa" o "Bichota", Karol G no se siente aún como una artista consagrada o una ídola. "Tengo toda la intención de lograrlo, voy por ahí", asume.

Sin embargo, entre los encierros pandémicos, la cantante quiso huir del confinamiento e invitar a sus fanáticos a viajar en el vuelo "KG0516", junto a un grupo de invitados de lujo que incluye nombres como Ozuna, J Balvin, Anuel AA, Nathy Peluso, Camilo y mucho más.

Según cuenta, el nombre del disco, además de emular un vuelo, hace referencia a una de las fechas más importantes para la artista. "El 16 de mayo del 2006 mis padres firmaron por primera vez un contrato por mí, porque yo era menor de edad, como Karol G", relata.

"Realmente fue la primera vez que, por contrato, me llamé Karol G, que es en verdad donde nació todo el proceso y empezó todo. Esa fecha nunca se me había olvidado y siempre quise utilizarla para contarle a la gente: 'Hey, el éxito no viene solo de 'Bichota' ni viene desde 'Tusa', sino que viene de por allá'. Así que esta fue mi oportunidad perfecta", añade.

Wow, fue fantástico, me aportó muchísimo. Mira que cada canción que yo tenía en mi cabeza me decía: "Esta canción a mí me suena con tal persona" o "esta canción me suena con tal artista". Si ese artista no cantaba en la canción, esta no salía. O sea, hubo canciones que quedaron fuera del álbum porque para mí, si no estaba esa persona, no iba a sumar la magia que yo quería. Entonces todas las personas que tú ves que están en este álbum sumaron ese toque secreto que para mí le faltaba a cada canción. Obviamente hay temas en los que estoy sola, pero tuve la oportunidad de contar con artistas que me encantan y que admiro muchísimo, como Camilo, Ozuna, Nathy Peluso, toda esa gente dentro del álbum.

Sí, por fin tuve la oportunidad de trabajar algo con ella. (Risas). Creo que es un álbum que le va a dar muchas sorpresas a la gente, son sorpresas bonitas, especiales. Creo que si no es un álbum súper grande, yo te aseguro que en mi corazón ya es una obra de arte porque entre más lo escucho, más me gusta y eso era lo único que yo quería con mi álbum, que me encantara tanto que al final del día me sintiera muy feliz con el producto que hay.

Hay una variedad de géneros, hay una canción que definitivamente cuando tú la escuches te va a llevar a México, hay otra canción que mientras tú la escuches vas a parar en tres lugares diferentes porque hice tantas experimentaciones de sonido... Hay una canción en particular que tiene un poquito de bossa nova, un poquito de flamenco y un poquito de bachata juntos. Hay un montón de experimentos juntos pero en realidad no era como: "Quiero hacer un experimento y mezclar cosas a ver que pasa", sino que tenía ideas locas en mi cabeza de sonidos que quería utilizar. Creo que se trata de tomar los riesgos. Al final del día, cuando tratas de ir siempre a la fija, ese puede ser el error. Creo que dentro de los riesgos ganas cosas más grandes, así que eso es lo que pasa con este álbum: prácticamente estamos tomando muchos riesgos que la gente va a escuchar.

Ay, eso suena a mucha responsabilidad. (Risas). No, en realidad, creo que el éxito lo ve más la gente de afuera que uno mismo, porque yo estoy en mi casa, casi siempre con mis papás, con mis hermanas, con mi familia que me hace sentir todavía como Carolina más que como Karol G y es que como en mi casa les comparto mis planes, les comparto las cosas que quiero hacer, entonces ahí estoy despeinada, con una camisa gigante, escribiendo ideas, escribiendo canciones... Para serte honesta, el éxito de afuera siento que lo ve más la gente. Me siento feliz porque estoy haciendo música, hago lo que me gusta, y porque la gente lo esta disfrutando. Yo espero que este momento se mantenga y que Dios me dé la oportunidad de que este éxito siga por lo menos hasta que pueda salir a cantar en vivo y pueda cantar todos estos éxitos como "Tusa", "Bichota" y "Location", que estoy loca por cantar. (Risas). Sólo pido eso, pero estoy muy feliz y muy agradecida.

Yo veo el panorama y me encuentro con mujeres increíbles para donde yo miro. Desde Chile se están presentando artistas nuevas increíbles, Argentina es otro país que me sorprende mucho. España está presentando artistas increíbles, también desde mi país, Colombia... Siento que tal vez en este momento no es que no haya mucha, sino que sigue faltando esa oportunidad de exponer talentos. Obviamente hoy es muy diferente a como era antes, ya que hay logros grandísimos donde las mujeres estamos ahí, ya participamos de premios, nos dan espacios en los paneles para contar nuestra historia.