El tenso cruce entre Myriam Hernández e imitadora de Shakira en "Yo Soy": "Estoy un poco cansada"

Un tenso momento se vivió este domingo en el programa “Yo Soy”, donde se presentó la imitadora de Shakira.

Fue el momento de la evaluación de la jurado Myriam Hernández, el que generó una serie de comentarios.

“Shakira es muy parecida. Bailas increíble, pero el problema está en la voz, en que hoy hubo muchas desafinaciones e imprecisiones. ¿Qué pasó?”, preguntó la cantante, a lo que de inmediato la participante replica:

“Yo pienso que no… estoy un poco cansada de escuchar el tema de las desafinaciones. Yo estudio mucho Shakira. De verdad se los digo. De todo corazón. Shakira tiene mucho falsete en vivo. Yo canté una versión en vivo. Eso fue lo que hice. La ensayé mucho. Juega mucho con el tema de ese falsete que me han corregido desde que empezó el programa. La verdad es que no puedo hacer más. Si ustedes están escuchando muchas desafinaciones, no sé qué más hacer. Sinceramente”, sostuvo.

Pero la jurado insistió: "Estamos hablando de desafinaciones, no de falsetes. Escúchate…”, y otra vez la imitadora interrumple: "Me he escuchado, me he escuchado varias veces”.

Finalmente, "Shakira" pasó a la zona de riesgo, decisión que fue justificada por Hernández, quien llamó a la participante a no frustrarse.