Neme y su retorno a Mega: "La Red no me 'recogió', porque no era un mendigo y no hicieron caridad conmigo"

En un contacto telefónico con Me Late de TV+, el periodista José Antonio Neme, se refirió a su salida de La Red para recalar en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, estación de la que fue despedido hace poco más de un año.

En medio de la conversación con el panelista Sergio Rojas, Neme aclaró que "La Red no me 'recogió', porque no era un mendigo y no hicieron caridad conmigo. Yo hice un servicio para ellos y ellos me contrataron". "En ese momento no tenía un canal, pero no es misericordia", agregó.

El periodista añadió que " me voy de La Red porque me interesa el Mucho Gusto, porque me gusta el equipo del Mucho Gusto, porque me siento confiado en la propuesta de Mega, me ajusto la las condiciones económica y laborales de Mega. Y porque sentía que en La Red el Pauta Libre es un programa con identidad propia, que tiene un renombre, que se ha despersonalizado de mí".