La dura respuesta de Marcela Vacarezza por críticas a sus vacaciones: "No los iré a contaminar ni a llevar nuevas cepas"

Marcela Vacarezza utilizó nuevamente sus redes sociales para responder críticas. Esta vez, las que algunos de sus seguidores hicieron del viaje que realizó a República Dominicana.

"Para que aprendan a no comentar a tontas y a locas. No viajé desde Chile, no lo haría ahora. Lo hice ida y vuelta desde Miami cumpliendo las normas de viaje para cada país”, comenzó.

“Por lo tanto, no los iré a contaminar ni a llevar nuevas cepas. (...)Todo el mundo está viviendo esta pandemia en distintas fases y con normas diferentes. Cada país tiene su realidad. Lo más importante siempre es el autocuidado”, añadió.

Asimismo, aseguró que su viaje "no es falta de empatía. Quizás el día de mañana nos toca estar encerrados acá y estén mejor allá. Nadie sabe”.

“Más encima te siguen, pero te agreden y cuestionan lo que publicas… No me diga usted cómo cuidarme o cuidar a mi familia. Preocúpese de su vida y de auto cuidarse y si no le gusta lo que ve, solo apriete ‘no seguir’ y siga de largo”, cerró.