Mauricio Israel reapareció en TV: "Luché con que era feo, con que era judío y me fui transformando en un pirata"

El ex rostro de TV chilena, Mauricio Israel, conversó con Martín Cárcamo en el programa de Canal 13, "De tú a tú", donde conversó diferentes temas como la relación con su hijo, que se contagió con Covid-19 y su salida de la TV.

Mauricio Israel contó que no tiene contacto con su hijo, pues contó que "Alan está muy molesto, muy enojado, a mí me duele no tener contacto con él. Tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón”.

Sobre los juicios donde Israel fue sobreseído, decidió irse a vivir a Estados Unidos donde empezó a trabajar en el corretaje de propiedades para seguir pagando sus deudas y a través de su abogado le fue pagando a todos los acreedores.

Al analizar todo lo ocurrido Israel expresó que “fue pagar un precio por mi arrogancia”

“Porque sí es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión, pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, con mi trabajo, con mi familia, con todo el mundo”, añadió.

Al ser consultado por Carcamo si se sentía un "todopoderoso", el ex comentarista deportivo afirmó que “es que tenía poder. Pero lo administré mal. Me creí con más poder del que realmente tenía entonces a mí me daba lo mismo todo”.

En esa línea relató que “yo creo que me creí mucho el cuento y después me di cuenta, Martín, que eso eran puras inseguridades. Yo siempre luché con que era feo, con que era judío, yo nunca he sido una persona avasalladora”.

"Yo creo que sin querer queriendo me fui creando a un personaje. En alguna oportunidad, cuando yo empecé en la televisión, me dieron un consejo -no voy a decir quién- pero me dijeron que me tenía que transformar en un pirata, que había que ser pirata para sobrevivir en la televisión”, añadió.

Y cerró afirmando que “yo no me lo creí pero creo que me fui transformando en un pirata”.