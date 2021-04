"Es fácil criticar": El tenso diálogo entre José Antonio Neme y el ministro Bellolio

Un tenso diálogo se produjo entre el conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, y el ministro vocero de Gobierno; Jaime Bellolio, en el espacio matutino al referirse en las medidas que ha tomado el Gobierno en marco de la pandemia.

El debate inició cuando la periodista Paulina de Allende-Salazar realizó una consulta luego de leer distintos tuits de televidentes.

Tras ser consultado por las "medidas tardías" que habría tomado el Gobierno y sí tienen algún trasfondo económico, el secretario de Estado manifestó que "absolutamente no" y lamentó la "idea de querer sacarle el piso al ministro Paris y al equipo de Salud me parece que es equivocada. Hay quienes han tratado de hacer una serie de elucubraciones que no son ciertas".

A lo que José Antonio Neme aseveró que "esa lógica de la conspiración es impresentable, ministro", mientras que Bellolio reaccionó diciendo "¿Quién ha dicho eso?".

"Usted dice que quieren quitarle el piso (al ministro Paris). ¿Quién le quiere quitar el piso? Si al ministro le va bien a todos les va bien", contestó el animador del espacio.

El secretario de Estado expresó que "perdón, me acaban de leer una serie de cosas, diciendo que él no es el que toma las decisiones.

Mientras que Neme manifestó que "entonces cuando el ministro aparece diciendo que el Washington Post y el The New York Times están casi en una suerte de conspiración contra el gobierno todo pierde seriedad".

"Yo no pronuncié ninguna palabra sobre eso, José Antonio, así que no me atribuyas con respecto a cosas que yo no he dicho (…) Yo no creo en las medidas conspirativas. El punto es que hoy estamos en un punto critico y necesitamos la ayuda de todos. Puede ser que hayamos cometido errores, pero no sabemos a ciencia a cierta lo que va a ocurrir en una semana más", aseveró Bellolio.

En esa línea, el vocero destacó los beneficios gestionados por el Gobierno para ayudar a las familias, a lo que Diana Bolocco le consultó sobre el acceso de internet donde contestó que "eso pasa y nosotros hacemos operativos donde vamos a distintos lugares".

Neme se explayó e indicó que "más que lo tecnológico, hay una barrera de entrada. Hay un tema que tiene que ver con los números. Cualquiera que tiene una calculadora, se da cuenta que no da (…) Se lo voy a decir desde lo personal, y esto no tiene que ver con usted, tiene que ver con lo que yo siento como ciudadano; si una persona gana $450 mil, obligarla, empujarla que entre a una página, que me demuestre a mí, a través del Servicio de Impuestos Internos que el año pasado ganaba 20% más, me parece que es empujarla a un trámite que es innecesario".

"Entonces, ¿cuál es la solución que tú propones?", le preguntó el secretario de Estado a Neme, quien respondió que "yo no tengo por qué proponer soluciones porque yo no soy el Presidente".

"Es fácil criticar. Ese caso que pones tú, probablemente, si es el único ingreso familiar, califica para el IFE (…) Cuando 10 millones de personas reciben el IFE Y 2 millones el Bono Clase Media, tratar eso como que es nada, yo creo que es una manera de faltar el respeto a las personas", afirmó Bellolio.

Mientras que Neme sostuvo que "no estoy diciendo que es ‘nada’, pero hay una señal. La universalidad… Yo sé que usted y yo no vamos a estar de acuerdo, porque usted tiene un rol político" y finalmente Bellolio remarcó que "no, un rol de justicia".