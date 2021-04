TNT Sports anunció que Johnny Herrera se suma a su equipo de comentaristas

TNT Sports anunció que el excapitán de la U y ex arquero de Everton, Johnny Herrera, se sumará a su equipo de panelistas y comentaristas, luego de que el exfutbolista dio a conocer ayer su retiro del fútbol profesional.

El debut de Herrera en las pantallas del canal deportivo se producira la tarde de este miércoles en el programa Todos Somos Técnicos, y también participará del espacio Pasaporte Qatar.

"Siempre me llamó la atención trabajar en los medios. Tuve experiencias anteriores y creo que no lo hice mal. Eso me ayudó a dejar la puerta abierta para volver. Me toca estar ahora, después de mi retiro, y espero permanecer un par de años, para darle una mirada distinta al fútbol", dijo Herrera.

El multicampeón con la U ya había participado de espacios de la señal analizando la Copa América de Brasil 2019 y luego en Pasaporte Qatar, espacio de análisis de los duelos de la selección chilena en las Clasificatorias a Qatar.