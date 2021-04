Vesta Lugg: "Quiero amar a quien quiera amar y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer"

La influencer Vesta Lugg siempre esta activa en sus redes sociales pues esta vez realizó una dinámica que consiste en que sus seguidores les hagan preguntas y ella contestara "verdadero" o "falso".

Pues a través de este mecanisco, Vesta reconoció como bisexual, aunque ella se refiere a si misma como mujer de "mente abierta".

Un usuario le preguntó si "es bi" a lo que ella respondió "true" (verdadero en inglés). Además escribió que "creo que la sexualidad es fluida. Y quizás, más niña, por la información que tenía, supuse que, como siempre estuve con hombres, era hetero".

"Más grande y más libre y desde el privilegio que tengo de poder tratar estos temas libremente, viviendo experiencias fluidamente, y que estoy en un ambiente que me lo permite también (no todos tienen ese privilegio), puedo decir que quiero amar a quien quiera amar. Y deconstruir lo que pensé que tenía que ser por lo que me decían que significaba ser mujer", cerró.